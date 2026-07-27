Майк Тайсон объяснил, за кого будет болеть в бою Фьюри с Джошуа

Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Майк Тайсон. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Британский боксер Энтони Джошуа одержал непростую победу над Кристианом Пренгой. Этот результат приблизил его бой с Тайсоном Фьюри. Поединок двух британцев может стать одним из самых громких событий года в этом виде спорта.

Майк Тайсон пообещал, что посетит этот бой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Boxing News Online.

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон высказал свое мнение о предполагаемом поединке между британскими экс-чемпионами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Такой поединок может быть организован в конце 2026 года. Оба боксера недавно одержали победы, и теперь открыты к переговорам о противостоянии друг с другом.

Что "Железный Майк" сказал о бое британцев

Бывший чемпион мира признался, кого будет поддерживать в поединке Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа. Он с уважением относится к обоим представителям сверхтяжелого веса, но надеется на победу "Цыганского короля".

"Если Тайсон подготовится к бою должным образом и сможет избежать ударов, это будет весьма интересно. Джошуа — это быстрый нокаутер. Я очень люблю Тайсона Фьюри. Да хотя бы из-за его фамилии. Именно поэтому я никогда не смогу выступить против него", — заявил Майк Тайсон.

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