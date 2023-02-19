Формула-1 ніколи не перейде на електричні двигуни

Формула-1

Президент та головний виконавчий директор групи автоспорту Стефано Доменікалі заявив в інтерв'ю італійській газеті Il Sole 24 Orе, що Формула-1 ніколи не перейде на електрику. Він також зазначив, що для зниження викидів Формула-1 розробляє беземісійний бензин, який також може використовуватись літаками та судами.

Про це пише Bloomberg.

Доменікалі також критикував політиків за встановлення нереальних цілей у сфері переходу до використання електроенергії та за догматичний підхід до електрики, який, на його думку, став "безперечним догмою". Він заявив, що можна досягти нульових викидів, не змінюючи двигунів або не викидаючи наявні автомобілі.

Раніше цього тижня Європейський парламент підписав угоду, досягнуту з торік державами-членами, яка вимагає від автовиробників досягти нульових викидів до 2035 року і скоротити рівень забруднення на 55% у цьому десятилітті.

Нагадаємо, що 5 березня розпочнеться 74-й сезон Формули-1. На любителів автоспорту чекає цікава новинка, яка допоможе ще глибше поринути у світ автоперегонів.

Глядачі зможуть оцінити нововведення Racing Force Group із першого ж гран-прі, який пройде в Бахрейні. Камера під назвою Driver's Eye (Око пілота. — Ред.) вже пройшла сертифікацію Міжнародної автомобільної федерації (ФІА). Діаметр пристрою становитиме 8 мм, а вага — 1,43 грама.