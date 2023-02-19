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Формула-1 никогда не перейдет на электрические двигатели, — наследник Экклстоуна

19 февраля 2023 18:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Формула-1 никогда не перейдет на электрические двигатели
Формула-1
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент и главный исполнительный директор группы автоспорта Стефано Доменикали заявил в интервью итальянской газете Il Sole 24 Orе, что Формула-1 никогда не перейдет на электричество. Он также отметил, что для снижения выбросов Формула-1 разрабатывает бесэмиссионный бензин, который также может использоваться самолетами и судами. 

Об этом пишет Bloomberg.

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Доменикали также критиковал политиков за установку нереальных целей в области перехода к использованию электроэнергии и за догматический подход к электричеству, который, по его мнению, стал "несомненным догмой". Он заявил, что можно достичь нулевых выбросов, не меняя двигатели или не выбрасывая существующие автомобили. 

Ранее на этой неделе Европейский парламент подписал соглашение, достигнутую с государствами-членами в прошлом году, которая требует от автопроизводителей достигнуть нулевых выбросов к 2035 году и сократить уровень загрязнения на 55% в этом десятилетии.

Напомним, что 5 марта начнется 74-й сезон "Формулы-1". Любителей автоспорта ждет интересная новинка, которая поможет еще глубже погрузиться в мир автогонок.

Зрители смогут оценить нововведение Racing Force Group с первого же гран-при, который пройдет в Бахрейне. Камера под названием Driver's Eye (Глаз пилота — Ред.) уже прошла сертификацию Международной автомобильной федерации (ФИА). Диаметр устройства составит 8 мм, а вес — 1,43 грамма. 

 

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