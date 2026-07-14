Футболіст Динамо не захотів повертатися в Україну і знайшов нову команду

Антон Царенко. Фото: "Динамо" Київ Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Півзахисник київського "Динамо" Антон Царенко продовжить кар'єру в чемпіонаті Австрії. Український футболіст на правах оренди перейшов до "Блау-Вайсс Лінц", де проведе сезон-2026/27.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт "Динамо".

Царенко зіграє в чемпіонаті Австрії

Орендну угоду між клубами укладено до завершення сезону-2026/27. Документ також передбачає право викупу українського півзахисника після закінчення терміну оренди.

Попередні два сезони 21-річний хавбек виступав за польську "Лехію" з Гданська. За цей час він провів 38 офіційних матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.

Царенко є вихованцем академії "Динамо" й вважається одним із найперспективніших українських футболістів свого покоління. У новому сезоні він матиме можливість проявити себе в австрійській Бундеслізі у складі "Блау-Вайсс Лінц".

У київському клубі побажали футболісту успішних виступів у новій команді та подальшого розвитку кар'єри.

Раніше різні джерела повідомляли, що Царенко разом із Максимом Дячуком нібито відмовилися повертатися до України, щоб продовжити кар'єру.

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