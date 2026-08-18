Гаррі Кейн висловився щодо шансів на здобуття Золотого м’яча

Гаррі Кейн на тренуванні "Баварії". Фото: Reuters

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Лідер збірної Англії та мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн не приховує своїх амбіцій. Досвідчений нападник мріє отримати "Золотий м'яч". Він упевнений, що цього року зробив усе можливе, аби здійснити свою мрію.

При цьому Кейн не впевнений, що саме він є фаворитом на здобуття цієї нагороди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Bayern & Germany.

У минулому сезоні Гаррі Кейн провів загалом 65 матчів за "Баварію" та збірну Англії. Він забив 73 голи та віддав 8 гольових передач. Кейн є одним із фаворитів на нагороду "Золотий м’яч-2026". Однак сам він не впевнений, що отримає приз.

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Досвідчений 33-річний нападник не приховує свого бажання стати володарем "Золотого м'яча". При цьому він розуміє, що конкуренція за найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі дуже висока. В очікуванні церемонії нагородження форвард вирішив зосередитися на вирішенні важливих завдань нового сезону.

"Я дуже пишаюся сезоном, який провів. "Золотий м’яч" поки що не у мене. Але я зробив усе, що міг, якщо говорити про мої виступи. Звісно, було б чудово отримати цю нагороду, але до оголошення результатів ще два-три місяці", — заявив Кейн.

Церемонія вручення ювілейної 70-ї премії "Золотий м'яч" відбудеться 26 жовтня 2026 року. Цього разу вона пройде не в Парижі, а в Лондоні.

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