CAS завершив слухання у справі Гераскевича — перша реакція

Михайло та Владислав Гераскевичі. Фото: Reuters

У Мілані завершилося засідання Спортивного арбітражного суду (CAS) у справі дискваліфікованого українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Раніше його покарали за носіння шолома, на якому зображено загиблих українських спортсменів.

Про завершення засідання повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Перші слова Гераскевича після суду

За словами Гераскевича, сторони мали можливість викласти позиції. Наразі він задоволений, бо їхні аргументи були почуті, і тепер команда очікує рішення.

Спортсмен вважає, що формального "хепі-енду" вже не буде, адже він пропустив два з чотирьох спусків, а залік формується за сумою часу. Він припустив, що будь-яке нестандартне рішення може зачепити права інших учасників.

"Це буде гарний жест (якщо дадуть спуститися в шоломі одного разу), але з точки зору змагань — не матиме сенсу. Наш спорт доволі небезпечний.

Вони викинули мою олімпійську мрію, потім забрали у мене акредитацію, а потім віддали. Для мене це крадіжка. Я не радий цьому. Я не маю наміру повертатися в Кортіну", — сказав Владислав.

Також спортсмен заявив, що йде до кінця через суд не через медаль, а через принцип. Він переконаний, що захищає гідність України та памʼять загиблих атлетів.

