CAS завершил слушания по делу Гераскевича — первая реакция

Гераскевич сделал первое заявление после заседания суда
В Милане завершилось заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу дисквалифицированного украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Ранее его наказали за ношение шлема, на котором изображены погибшие украинские спортсмены.
О завершении заседания сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Первые слова Гераскевича после суда
По словам Гераскевича, стороны имели возможность изложить позиции. Сейчас он доволен, потому что их аргументы были услышаны, и теперь команда ожидает решения.
Спортсмен считает, что формального "хеппи-энда" уже не будет, ведь он пропустил два из четырех спусков, а зачет формируется по сумме времени. Он предположил, что любое нестандартное решение может задеть права других участников.
"Это будет хороший жест (если дадут спуститься в шлеме один раз), но с точки зрения соревнований — не будет иметь смысла. Наш спорт довольно опасен.
Они выбросили мою олимпийскую мечту, потом забрали у меня аккредитацию, а потом отдали. Для меня это кража. Я не рад этому. Я не намерен возвращаться в Кортину", — сказал Владислав.
Также спортсмен заявил, что идет до конца через суд не из-за медали, а из-за принципа. Он убежден, что защищает достоинство Украины и память погибших атлетов.
