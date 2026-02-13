Видео
Главная Спорт Гераскевич сделал первое заявление после заседания суда

Гераскевич сделал первое заявление после заседания суда

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 13:42
CAS завершил слушания по делу Гераскевича — первая реакция
Михаил и Владислав Гераскевичи. Фото: Reuters

В Милане завершилось заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу дисквалифицированного украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Ранее его наказали за ношение шлема, на котором изображены погибшие украинские спортсмены.

О завершении заседания сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Первые слова Гераскевича после суда

По словам Гераскевича, стороны имели возможность изложить позиции. Сейчас он доволен, потому что их аргументы были услышаны, и теперь команда ожидает решения.

Спортсмен считает, что формального "хеппи-энда" уже не будет, ведь он пропустил два из четырех спусков, а зачет формируется по сумме времени. Он предположил, что любое нестандартное решение может задеть права других участников.

"Это будет хороший жест (если дадут спуститься в шлеме один раз), но с точки зрения соревнований — не будет иметь смысла. Наш спорт довольно опасен.

Они выбросили мою олимпийскую мечту, потом забрали у меня аккредитацию, а потом отдали. Для меня это кража. Я не рад этому. Я не намерен возвращаться в Кортину", — сказал Владислав.

Также спортсмен заявил, что идет до конца через суд не из-за медали, а из-за принципа. Он убежден, что защищает достоинство Украины и память погибших атлетов.

Напомним, украинские стлеты удивили результатами в шестой день Олимпиады.

Также ранее стал известен график выступлений украинцев в седьмой день турнира.

МОК CAS Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
