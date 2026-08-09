Голівудська зірка відреагувала на російський удар по стадіону Чорноморця

Ештон Кутчер та стадіон "Чорноморець". Фото: instagram.com/aplusk/Новини.LIVE Фотоколаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Американський актор і продюсер Ештон Кутчер відреагував на російський ракетний удар по Одесі. Він згадав пошкодження стадіону "Чорноморець".

Голлівудська зірка різко розкритикувала дії Володимира Путіна, повідомляє портал Новини.LIVE.

Кутчер відреагував на удар по Україні

Кутчер опублікував допис, у якому заявив, що атака на футбольний стадіон може свідчити лише про "некомпетентність або відчай". Ештон також нагадав, що на цій арені тренується жіноча футбольна команда.

"Бомбардування Володимиром Путіним футбольного стадіону в Одесі свідчить про одне з двох: або про некомпетентність, або про відчай. На цьому стадіоні тренується жіноча футбольна команда. Путін, ти програєш. Технічна поразка", — написав актор.

Кутчер давно підтримує Україну разом із дружиною Мілою Куніс, яка є уродженкою України. Після початку повномасштабного вторгнення подружжя організувало масштабний збір коштів і зібрало для українців понад 35 мільйонів доларів. Із цієї суми три мільйони доларів вони пожертвували особисто.

У ніч на 7 серпня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки постраждали дах і фасад стадіону "Чорноморець".

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