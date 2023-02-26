Ярослав Амосов у бою з американцем відстояв титул чемпіона Bellator

Ярослав Амосов

29-річний український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов провів свій перший бій за 20 місяців. У рамках шоу Bellator 291 Амосов захищав титул чемпіона у напівсередній вазі проти американця Логана Сторлі.

Про це повідомляє "Суспільне.Спорт".

Подробиці

Це був бій чемпіона (Амосова) проти тимчасового чемпіона (Сторлі). З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ярослав вступив у лави територіальної оборони. Він не проводив боїв з 2021 року, тож Bellator за відсутності українця визначив звання тимчасового чемпіона світу.

Для Амосова та Сторлі це була друга очна зустріч. Уперше вони зустрічалися в 2020 році, тоді обоє були непереможними. І Ярослав у тому бою здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

Чемпіонський бій в Bellator триває п'ять раундів по п'ять хвилин. На цей бій Амосов виходив під трек KALUSH "Дім".

From defending his country, to defending his belt. Yaroslav Amosov is making his walk to the Bellator cage.#Bellator291’s Main Card is LIVE on @showtime!@BellatorMMA #Bellator @YaroslavAmosov pic.twitter.com/J5JrahTm6h — SHOWTIME SPORTS (@SHOsports) February 25, 2023

З перших секунд бою Ярослав Амосов заволодів перевагою. Увесь перший раунд бійці провели в стійці, Амосов значно більше ударів викинув і був точнішим. Він пробивав як ногами, так і видавав комбінаційні серії руками. З такою ж перевагою українця пройшов і другий раунд.

У третьому раунді швидкість і кількість ударів від українця зменшилася, але його перевага не стала меншою.

Українець виграв кожен з п'яти раундів і отримав одноголосне рішення від суддів.

Рішення суддів: 50-45, 50-45, 50-45 — усі на користь Ярослава Амосова. Він захистив титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі та залишився непереможним (27 перемог, 0 поразок).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бразильський представник змішаних бойових єдиноборств (ММА) Феліпе Коларес нейтралізував злочинця у Ріо-де-Жанейро.