Ярослав Амосов в бою с американцем отстоял титул чемпиона Bellator
29-летний украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов провел свой первый бой за 20 месяцев. В рамках шоу Bellator 291 Амосов защищал титул чемпиона в полусреднем весе против американца Логана Сторли.
Об этом сообщает "Суспільне.Спорт".
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Подробности
Это был бой чемпиона (Амосова) против временного чемпиона (Сторли). С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Ярослав вступил в ряды территориальной обороны. Он не проводил боев с 2021 года, поэтому Bellator в отсутствие украинца определил звание временного чемпиона мира.
Для Амосова и Сторли это была вторая очная встреча. Впервые они встречались в 2020 году, тогда оба были непобедимы. И Ярослав в этом бою одержал победу раздельным решением судей.
Чемпионское сражение в Bellator длится пять раундов по пять минут. На это сражение Амосов выходил под трек KALUSH "Дім".
От defending his country, to defending его belt. Ярослав Амосов является созданием своего путешествия к Bellator cage. #Bellator291 's Main Card is LIVE on @showtime ! @BellatorMMA #Bellator @YaroslavAmosov pic.twitter.com— SHOWTIME SPORTS (@SHOsports) February 25, 2023
С первых секунд боя Ярослав Амосов завладел преимуществом. Весь первый раунд бойцы провели в стойке, Амосов гораздо больше ударов выбросил и был точнее. Он пробивал как ногами, так и выдавал комбинационные серии руками. С таким же преимуществом украинский прошел и второй раунд.
В третьем раунде скорость и количество ударов от украинца уменьшилось, но его преимущество не стало меньше.
👀 @YaroslavAmosov stumbles @storleystorm .— BellatorMMA (@BellatorMMA) 25 марта 2023
📺 #Bellator291 LIVE | @SHOsports | @BBCiPlayer | @VMSportIE pic.twitter.com/Yb7kusbFOT
Украинец выиграл каждый из пяти раундов и получил единогласное решение судей.
WOW. What a sequence from @YaroslavAmosov ! 😱— BellatorMMA (@BellatorMMA) 25 марта 2023
📺 #Bellator291 LIVE | @SHOsports | @BBCiPlayer | @VMSportIE pic.twitter.com/w7pe5e1W5v
Решения судей: 50-45, 50-45, 50-45 — все в пользу Ярослава Амосова. Он защитил титул чемпиона Bellator в полусреднем весе и остался непобедимым (27 побед, 0 поражений).
Напомним, ранее сообщалось, что бразильский представитель смешанных боевых единоборств (ММА) Фелипе Коларес нейтрализовал преступника в Рио-де-Жанейро.