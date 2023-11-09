Кабмін призначив виконувача обов'язків міністра молоді та спорту

Засідання Кабміну. Фото: kmu.gov.ua

Сьогодні, 9 листопада, Кабінет міністрів України призначив виконувача обов'язків міністра молоді та спорту. Ним обрали Матвія Бідного.

Про це повідомляє Кабмін.

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"На своєму засіданні 9 листопада Кабмін ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра молоді та спорту на заступника міністра Матвія Бідного", — йдеться у повідомленні уряду.

Допис Кабміну. Фото: скриншот

Що відомо про Матвія Бідного

З 2020 року він обіймає посаду заступника міністра молоді та спорту.

Матвій Бідний. Фото: facebook.com/minmolodsport

До цього Бідний працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України, олімпійський чемпіон з фехтування Вадим Гутцайт написав заяву про свою відставку. Лист надійшов до Верховної Ради, а пізніше голова НОК України пояснив причину такого свого рішення.

Також ми писали, що міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта відправили у відставку. Відповідне рішення ухвалили депутати Верховної ради 9 листопада.