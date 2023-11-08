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Гутцайт пояснив свою відставку з поста міністра спорту України

8 листопада 2023 19:33
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Гутцайт пояснив свою відставку з поста міністра спорту України
Вадим Гутцайт. Фото: Facebook/vgytzait
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Міністр молоді та спорту України, олімпійський чемпіон з фехтування Вадим Гутцайт написав заяву про свою відставку.  Лист надійшов до Верховної Ради, а пізніше голова НОК України пояснив причину такого свого рішення.

Заяву від Гутцайта у Facebook виклав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Новини.LIVE.

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А потім вже сам Вадим Гутцайт заявив, що після відставки планує зосередитись на роботі у Національному олімпійському комітеті України.

"Скоро майже рік як я перебуваю на посадах Міністра молоді та спорту України та Президента Національного олімпійського комітету України. За цей рік було багато маніпулювань стосовно моїх повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад….

Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади Міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України і за підтримку мого кроку вдячний Президенту України Володимиру Зеленському, Керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку, Премʼєр-Міністру України Денису Шмигалю", — написав Гутцайт у своєму Facebook.

Відставку буде розглянуто найближчим часом

"До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку", — написав Стефанчук.

За словами голови парламенту, заяву буде розглянуто найближчим часом.

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