Гутцайт пояснив свою відставку з поста міністра спорту України

Вадим Гутцайт. Фото: Facebook/vgytzait

Міністр молоді та спорту України, олімпійський чемпіон з фехтування Вадим Гутцайт написав заяву про свою відставку. Лист надійшов до Верховної Ради, а пізніше голова НОК України пояснив причину такого свого рішення.

Заяву від Гутцайта у Facebook виклав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Новини.LIVE.

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А потім вже сам Вадим Гутцайт заявив, що після відставки планує зосередитись на роботі у Національному олімпійському комітеті України.

"Скоро майже рік як я перебуваю на посадах Міністра молоді та спорту України та Президента Національного олімпійського комітету України. За цей рік було багато маніпулювань стосовно моїх повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад….

Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади Міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України і за підтримку мого кроку вдячний Президенту України Володимиру Зеленському, Керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку, Премʼєр-Міністру України Денису Шмигалю", — написав Гутцайт у своєму Facebook.

Відставку буде розглянуто найближчим часом

"До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку", — написав Стефанчук.

За словами голови парламенту, заяву буде розглянуто найближчим часом.

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