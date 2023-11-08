Гутцайт объяснил свою отставку с поста министра спорта Украины

Вадим Гутцайт. Фото: Facebook/vgytzait

Министр молодежи и спорта Украины олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт написал заявление о своей отставке. Письмо поступило в Верховную Раду, а позже глава НОК Украины объяснил причину такого своего решения.

Заявление от Гутцайта в Facebook изложил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Новини.LIVE.

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А уже сам Вадим Гутцайт заявил, что после отставки планирует сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины.

"Скоро почти год, как я нахожусь на должностях Министра молодежи и спорта Украины и Президента Национального олимпийского комитета Украины. За этот год было много манипулирований относительно моих полномочий, принятых решений и сочетания этих должностей…

Сегодня я принял решение об отставке с должности Министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины и за поддержку моего шага благодарен Президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю", — написал Гутцайт в своем Facebook.

Отставка будет рассмотрена в ближайшее время

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке", — написал Стефанчук.

По словам главы парламента, заявление будет рассмотрено в ближайшее время.

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