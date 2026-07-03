Карпати Львів підписали ексгравця мадридського Реалу та Барселони

Мохамед Мухлісс. Фото: "Карпати" Львів

Андрій Гончар Редактор

Львівські "Карпати" продовжують зміцнювати склад перед новим сезоном. До українського клубу приєднався іспанський центральний півзахисник Мохамед Мухлісс, більш відомий як Моха.

Про новий трансфер повідомила пресслужба "Карпат", передає Новини.LIVE.

Що за новий футболіст у "Карпат"

Хавбек підписав із львівським клубом контракт на три роки. Угода з 26-річним гравцем також передбачає можливість продовження ще на один сезон.

Мухлісс народився в Мадриді в родині марокканського походження та здобув футбольну освіту в академії "Реала". Він пройшов усі вікові категорії мадридського клубу — від команди U-10 до "Кастільї", яка є дублем "вершкових".

У 2019 році півзахисник на правах оренди перейшов до другої команди "Сельти", після чого виступав за "Вальядолід Б". Згодом він став гравцем "Андорри", а пізніше був орендований до дубля "Барселони".

Після цього Мухлісс захищав кольори "Мурсії", де працював під керівництвом нинішнього головного тренера "Карпат" Франсіско Фернандеса. Останнім клубом іспанця була португальська "Візела".

У сезоні-2025/26 він провів 32 матчі, забив два голи та віддав п’ять результативних передач.

Новачок львівської команди також виступав за юнацькі збірні Іспанії U-17 та U-19, з якими двічі ставав чемпіоном Європи.

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