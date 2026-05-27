Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Фаал перейшов із Карпат у Вікторію за більшу суму, ніж озвучували в ЗМІ

Фаал перейшов із Карпат у Вікторію за більшу суму, ніж озвучували в ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 27 травня 2026 10:03
Стала відома сума трансферу провальної цілі Динамо з Карпат у Вікторію Плзень
Бубакар Фаал. Фото: "Динамо"

Гамбійський нападник Бабукарр Фаал продовжить кар’єру у чемпіонаті Чехії. Форвард, яким цікавилося київське "Динамо", підписав контракт із "Вікторією" Плзень.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на телеграм-канал "Футбол з вертольоту".

Бабукарр Фаал
Бабукарр Фаал з футболкою "Вікторії". Фото: "Футбол з вертольоту"

Фаал обрав "Вікторію" Плзень

За інформацією джерела, чеський клуб заплатив за нападника близько 4 мільйонів євро. Також угода передбачає бонуси, які залежатимуть від виступів футболіста та виконання певних умов. В ЗМІ раніше називалась цифра в 3 млн євро.

Інтерес до гамбійського форварда проявляли одразу кілька клубів. Ще взимку за ситуацією навколо нападника стежив бельгійський "Андерлехт".

Навесні до боротьби за футболіста приєдналося київське "Динамо", яке шукало варіанти для підсилення лінії атаки замість Едуардо Герреро.

Читайте також:

Втім, найбільш конкретною виявилася саме "Вікторія" Плзень. Джерело зазначає, що чеський клуб давно працює з африканськими футболістами та має хорошу репутацію у розвитку таких гравців.

Бабукарр Фаал
Повідомлення каналу "Футбол з вертольоту". Фото: скриншот

"Динамо" вдруге за травень отримало відмову. Спершу вони не змогли купити лідера "Кривбасу" Глейкера Мендосу, який пішов у "Шахтар".

Нагадаємо, портал Новини.LIVE раніше розповідав про нову можливість для вихованця "Динамо" закріпитися серед гравців основної команди після кадрових змін у клубі.

Також Новини.LIVE повідомляв про повернення Олександра Усика до місця, яке український чемпіон називає своїм другим домом.

Карпати Вікторія Пльзень Бубакарр Фаал
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації