Стала відома сума трансферу провальної цілі Динамо з Карпат у Вікторію Плзень

Бубакар Фаал. Фото: "Динамо"

Гамбійський нападник Бабукарр Фаал продовжить кар’єру у чемпіонаті Чехії. Форвард, яким цікавилося київське "Динамо", підписав контракт із "Вікторією" Плзень.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на телеграм-канал "Футбол з вертольоту".

Бабукарр Фаал з футболкою "Вікторії". Фото: "Футбол з вертольоту"

Фаал обрав "Вікторію" Плзень

За інформацією джерела, чеський клуб заплатив за нападника близько 4 мільйонів євро. Також угода передбачає бонуси, які залежатимуть від виступів футболіста та виконання певних умов. В ЗМІ раніше називалась цифра в 3 млн євро.

Інтерес до гамбійського форварда проявляли одразу кілька клубів. Ще взимку за ситуацією навколо нападника стежив бельгійський "Андерлехт".

Навесні до боротьби за футболіста приєдналося київське "Динамо", яке шукало варіанти для підсилення лінії атаки замість Едуардо Герреро.

Втім, найбільш конкретною виявилася саме "Вікторія" Плзень. Джерело зазначає, що чеський клуб давно працює з африканськими футболістами та має хорошу репутацію у розвитку таких гравців.

Повідомлення каналу "Футбол з вертольоту". Фото: скриншот

"Динамо" вдруге за травень отримало відмову. Спершу вони не змогли купити лідера "Кривбасу" Глейкера Мендосу, який пішов у "Шахтар".

