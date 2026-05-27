Главная Спорт Фаал перешел из Карпат в Викторию за большую сумму, чем озвучивали в СМИ

Дата публикации 27 мая 2026 10:03
Стала известна сумма трансфера провальной цели Динамо из Карпат в Викторию Плзень
Бубакар Фаал. Фото: "Динамо"

Гамбийский нападающий Бабукарр Фаал продолжит карьеру в чемпионате Чехии. Форвард, которым интересовалось киевское "Динамо", подписал контракт с "Викторией" Плзень.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на телеграм-канал "Футбол с вертолета".

Бабукарр Фаал
Бабукарр Фаал с футболкой "Виктории". Фото: "Футбол с вертолета"

Фаал выбрал "Викторию" Плзень

По информации источника, чешский клуб заплатил за нападающего около 4 миллионов евро. Также соглашение предусматривает бонусы, которые будут зависеть от выступлений футболиста и выполнения определенных условий. В СМИ ранее называлась цифра в 3 млн евро.

Интерес к гамбийскому форварду проявляли сразу несколько клубов. Еще зимой за ситуацией вокруг нападающего следил бельгийский "Андерлехт".

Весной к борьбе за футболиста присоединилось киевское "Динамо", которое искало варианты для усиления линии атаки вместо Эдуардо Герреро.

Впрочем, наиболее конкретной оказалась именно "Виктория" Плзень. Источник отмечает, что чешский клуб давно работает с африканскими футболистами и имеет хорошую репутацию в развитии таких игроков.

Бабукарр Фаал
Сообщение канала "Футбол с вертолета". Фото: скриншот

"Динамо" во второй раз за май получило отказ. Сперва они не смогли купить лидера "Кривбасса" Глейкера Мендосу, который ушел в "Шахтер".

