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Головна Спорт Карпати провели один із найгучніших трансферів в середині УПЛ

Карпати провели один із найгучніших трансферів в середині УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 23:38
Карпати офіційно підписали іспанця Сіфуентеса з Епіцентра
Хоакін Сіфуентес. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" офіційно оголосили про трансфер іспанського вінгера Хоакіна Сіфуентеса, який минулого сезону був одним із лідерів "Епіцентра" в Українській Прем'єр-лізі. 29-річний футболіст підписав із львівським клубом контракт за схемою 2+1.

Про це повідомив портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сіфуентес підписав контракт із "Карпатами"

"Карпати" уклали з 29-річним іспанцем угоду за схемою 2+1. Контракт розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один сезон за рішенням клубу.

До переїзду в Україну Сіфуентес виступав за "Альбасете", "Альмансу", "Атлетіко Ібаньєс", "Кінтанар-дель-Рей" та "Сокуельямос". У 2023 році він став гравцем андорської "Санта-Коломи", разом із якою виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок країни.

До "Епіцентра" іспанець приєднався влітку 2025 року. У дебютному сезоні він провів усі 30 матчів чемпіонату України, забив вісім голів і віддав сім результативних передач, ставши одним із найрезультативніших футболістів команди.

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Новий сезон Сіфуентес також розпочав результативно. У трьох стартових турах УПЛ він забив два м'ячі, оформивши дубль у ворота "Оболоні" вже в першому турі.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу Сіфуентеса склала близько 260-300 тисяч євро, хоча офіційно фінансові умови угоди клуби не розкривали.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, яке покарання може загрожувати Віктору Циганкову після конфлікту з "Жироною".

Також Новини.LIVE розповідав про стан Джамала Мусіали після повторної втрати свідомості під час товариського матчу.

Карпати футбол Футбол трансфери УПЛ ФК Епіцентр
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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