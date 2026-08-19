Карпаты официально подписали контракт с испанцем Сифуэнтесом из Эпицентра

Хоакин Сифуэнтес. Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" официально объявили о трансфере испанского вингера Хоакина Сифуэнтеса, который в прошлом сезоне был одним из лидеров "Эпицентра" в Украинской Премьер-лиге. 29-летний футболист подписал с львовским клубом контракт по схеме 2+1.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

Сифуэнтес подписал контракт с "Карпатами"

"Карпаты" заключили с 29-летним испанцем соглашение по схеме 2+1. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон по решению клуба.

До переезда в Украину Сифуэнтес выступал за "Альбасете", "Альмансу", "Атлетико Ибаньес", "Кинтанар-дель-Рей" и "Сокуэльямос". В 2023 году он стал игроком андорского "Санта-Коломы", вместе с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

К "Эпицентру" испанец присоединился летом 2025 года. В дебютном сезоне он провел все 30 матчей чемпионата Украины, забил восемь голов и отдал семь голевых передач, став одним из самых результативных футболистов команды.

Читайте также:

Новый сезон Сифуэнтес также начал результативно. В трех стартовых турах УПЛ он забил два мяча, оформив дубль в ворота "Оболони" уже в первом туре.

По информации СМИ, сумма трансфера Сифуэнтеса составила около 260–300 тысяч евро, хотя официально финансовые условия сделки клубы не раскрывали.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, какое наказание может грозить Виктору Цыганкову после конфликта с "Жироной".

Также Новини.LIVE рассказывал о состоянии Джамала Мусиалы после повторной потери сознания во время товарищеского матча.