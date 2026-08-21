Кличко з донькою претендують на все майно Панеттьєр

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєр. Фото: Getty Images

Агабекян Карен редактор, спортивний оглядач

Після смерті американської акторки Гейден Панеттьєр юристи розпочнуть процедуру врегулювання питань, пов'язаних зі спадщиною. Наразі головною спадкоємицею вважається її 11-річна донька Кая, батьком якої є колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко.

Про питання спадщини повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на People.

Гейден Панеттьєр. Фото: Getty Images

Кличко може управляти спадщиною доньки

Ще до офіційного поховання Панеттьєр юристи пояснили, що у разі відсутності заповіту або трасту, відповідно до законодавства Каліфорнії, майно акторки, найімовірніше, перейде її доньці Каї Кличко.

Дівчинка є спільною дитиною Панеттьєр та Кличка й наразі проживає в Європі разом із батьком та бабусею.

До спадщини Панеттьєрі можуть увійти не лише нерухомість, банківські рахунки та інші активи, а й майбутні доходи від її творчої діяльності. Зокрема, йдеться про авторські відрахування та роялті за ролі у серіалах "Герої", "Нешвілл" і франшизі "Крик".

Також Кая може отримувати інші виплати, пов'язані з використанням творчої спадщини або образу акторки.

Оскільки Кая є неповнолітньою, у разі відсутності трасту управління спадщиною може здійснюватися через судову процедуру опіки до досягнення нею повноліття. Головним кандидатом на управління майном є Володимир Кличко — її опікун.

Наразі невідомо, чи залишила Панеттьєр заповіт і чи претендуватиме на частину спадщини її цивільний чоловік Браян Гікерсон.

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