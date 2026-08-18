Кличко зворушливо прокоментував смерть Панеттьєр

Гейден Панеттьєр та Володимир Кличко. Фото: Reuters

Олімпійський чемпіон Володимир Кличко висловився з приводу несподіваної смерті своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєр. Напередодні стало відомо, що актриса та мати доньки українського боксера померла. Офіційні причини трагедії не названі.

Кличко на своїй сторінці в Instagram написав, що його родина переживає шок і горе, повідомляють Новини.LIVE.

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєр познайомилися наприкінці 2009 року на заході їхніх спільних друзів. Між спортсменом та актрисою швидко спалахнули почуття, однак через півтора року вони розійшлися через те, що жили на різних континентах.

На початку 2013 року вони знову возз'єдналися, а незабаром оголосили про заручини. У грудні 2014 року Гейден Панеттьєр народила від Володимира Кличка дочку, яку назвали Кая-Євдокія. Незабаром у актриси почалася важка післяпологова депресія, що спричинила проблеми з алкоголем. Це стало однією з причин розриву стосунків із нареченим у 2018 році.

Повідомлення Володимира Кличка. Фото: instagram.com/klitschko/

Що Кличко написав про Гейден

Колишній чемпіон світу з боксу зізнався, що важко сприйняв новину про смерть матері своєї дитини. Попри розставання, вона продовжувала відігравати важливу роль у житті Володимира та Каї-Євдокії. Кличку важко повірити, що Панеттьєр так рано пішла з життя.

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"Вона зробила неймовірну кар’єру завдяки своєму величезному таланту, водночас стикаючись із темними сторонами дуже вимогливої індустрії. Ніщо не зітре з пам’яті час, проведений разом, і те місце, яке вона займала в нашому житті. Нашій доньці Каї я завжди буду говорити про її матір з повагою і подбаю про те, щоб вона пам’ятала, якою людиною вона була", — написав Кличко.

Володимир попросив з повагою поставитися до його почуттів і до того, що пережила родина спортсмена. Також він подякував тим, хто щиро висловив співчуття у зв’язку з цією втратою.

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