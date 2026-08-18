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Главная Спорт Была важной частью семьи: Кличко отреагировал на смерть экс-невесты

Была важной частью семьи: Кличко отреагировал на смерть экс-невесты

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Дата публикации 18 августа 2026 14:28
Кличко трогательно прокомментировал смерть Панеттьер
Хейден Панеттьер та Владимир Кличко. Фото: Reuters

Олимпийский чемпион Владимир Кличко высказался по поводу неожиданной смерти своей бывшей невесты Хейден Панеттьер. Накануне стало известно о том, что актриса и мать дочери украинского боксера скончалась. Официальные причины случившегося не названы. 

Кличко на своей странице в Instagram написал, что его семья переживает шок и горе, сообщают Новини.LIVE

Владимир Клично и Хейден Панеттьер познакомились в конце 2009 года на мероприятии их общих друзей. Между спортсменом и актрисой быстро вспыхнули чувства, однако через полтора года они расстались из-за того, что жили на разных континентах. 

В начале 2013 года они снова воссоединились, а вскоре объявили о помолвке. В декабре 2014 Хейден Панеттьер родила от Владимира Кличко дочь, которую назвали Кайя-Евдокия. Вскоре у актрисы началась тяжелая постродовая депрессия, вызвавшая проблемы с алкоголем. Это стало одной из причин разрыва отношений с женихом в 2018 году. 

Хейден Панеттьер та Владимир Кличко
Сообщение Владимира Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Что Кличко написал о Хейден 

Бывший чемпион мира по боксу признался, что тяжело воспринял новость о смерти матери его ребенка. Несмотря на расставание, она продолжала играть важную роль в жизни Владимира и Кайи-Евдокии. Кличко сложно поверить, что Панеттьер так рано покинула мира. 

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"Она построила невероятную карьеру благодаря своему огромному таланту, одновременно сталкиваясь с темными сторонами очень требовательной индустрии. Ничто не сотрёт из памяти время, проведённое вместе, и то место, которое она занимала в нашей жизни. Нашей дочери Кайе я всегда буду говорить о ее матери с уважением и позабочусь о том, чтобы она помнила, каким человеком она была", — написал Кличко. 

Владимир попросил с уважением отнестись к его чувствам и тому, что испытала семья спортсмена. Также он поблагодарил тех, кто искренне выразил соболезнования в связи с утратой. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что тренер Симоне Индзаги выгнал из "Аль-Хиляля" звездного форварда Карима Бензема. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о предупреждении, которое "Жирона" сделала Виктору Цыганкову по поводу общения с представителями прессы. 

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спорт кино Владимир Кличко Хейден Панеттьер бокс
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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