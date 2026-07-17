Костюк назвав причини важкого матчу Динамо в Румунії

Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Андрій Гончар Редактор

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк підбив підсумки переможного протистояння з румунською "Університатею" в першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Наставник відзначив характер своєї команди, а також розповів, як кияни готувалися до серії післяматчевих пенальті.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "Динамо".

Микола Шапаренко проти "Університаті Клуж". Фото: "Динамо" Київ

Коментар Костюка після виходу до наступного раунду

За словами Костюка, "Динамо" ще в першому таймі мало всі можливості, щоб достроково вирішити долю матчу. Водночас він відзначив хорошу організацію гри румунського клубу та підкреслив, що його команда закономірно пройшла далі за підсумками двох зустрічей.

"У першому таймі ми могли закривати матч. Забили два м'ячі (з офсайдів). Ще багато моментів, але це футбол. Потрібно віддати належне супернику. Це збалансована команда", — сказав Костюк.

Наставник також наголосив, що його не здивувала гра "Університаті", оскільки він знав про сильні сторони суперника, зокрема добре організовану оборону та велику кількість легіонерів. Водночас тренер звернув увагу, що "Динамо" робить ставку переважно на власних вихованців.

Костюк висловив упевненість, що молоді футболісти киян отримають неоціненний досвід у таких матчах і з часом зможуть вирости у гравців найвищого рівня. Він додав, що команда лише набирає форму на старті нового сезону та прагне пробитися до основного етапу Ліги Європи.

Окремо тренер прокоментував серію пенальті, яка принесла "Динамо" путівку до наступного раунду.

"Ми готувалися до серії пенальті. Аналізували, як діє воротар та як б'ють гравці. У нашого воротаря була підготовка. Все було організовано та продумано", — зазначив наставник.

Костюк також повідомив, що до матчу наступного раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа команда готуватиметься в польському Любліні.

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