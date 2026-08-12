Костюк отримав підкріплення перед матчем Динамо з Карабахом

Микола Михайленко під час матчу. Фото: instagram.com/mykhailenko91/

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Футболіст збірної України Микола Михайленко повернувся до гри після травми. Півзахисник "Динамо" переніс операцію на коліні. Після тривалої реабілітації він знову може грати.

Михайленку довелося витратити майже два місяці на реабілітацію, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

У минулому сезоні Микола Михайленко почав відігравати важливу роль у київському "Динамо". Півзахисник став основним гравцем столичної команди, проте вже в середині червня 2026 року йому довелося погодитися на операцію.

Микола Михайленко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Підкріплення для "Динамо"

Микола Михайленко вирушив до Німеччини, де досвідчені хірурги провели операцію на коліні 25-річного півзахисника. Після цього футболіст пройшов тривалу реабілітацію, однак уже повернувся до тренувань із партнерами по "Динамо".

Це важлива новина для наставника "біло-синіх" Ігоря Костюка. Уже в четвер, 13 серпня, кияни зіграють матч-відповідь кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти азербайджанського "Карабаху". Перший поєдинок "Динамо" виграло з рахунком 1:0.

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