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Головна Спорт Легендарний Дієго Форлан очолить збірну Уругваю

Легендарний Дієго Форлан очолить збірну Уругваю

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 23:33
Форлан очолить збірну Уругваю: відомо, на який термін
Дієго Форлан. Фото: instagram.com/diegoforlancorazo

Легендарний нападник збірної Уругваю Дієго Форлан став виконувачем обов'язків головного тренера національної команди. Також колишній футболіст одночасно працюватиме з молодіжною збірною країни.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Диего Форлан
Дієго Форлан. Фото: instagram.com/diegoforlancorazo

Форлан очолив збірну Уругваю

Президент Федерації футболу Уругваю Ігнасіо Алонсо підтвердив, що виконавчий комітет організації призначив Форлана виконувачем обов'язків головного тренера національної команди до березня 2027 року.

За словами Алонсо, кандидатуру колишнього форварда у федерації розглядали ще кілька років тому, а сам Форлан із великим ентузіазмом погодився долучитися до проєкту.

"Виконком AUF зупинив свій вибір на Дієго. Ми зустрічалися з ним ще у 2022 році, щоб залучити його до проєкту. Він сповнений ентузіазму", — сказав Алонсо.

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Восени Форлан керуватиме головною збірною Уругваю, а на початку 2027 року очолить молодіжну команду на Кубку Америки серед збірних відповідної вікової категорії.

Після виборів нового керівництва Федерації футболу Уругваю, які мають відбутися цього року, буде ухвалено рішення щодо кандидатури головного тренера національної команди на довгострокову перспективу.

Форлан виступав за збірну Уругваю з 2002 по 2014 рік. За цей час він провів 112 матчів, забив 36 голів, був визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу 2010 року та двічі здобував "Золоту бутсу" найкращого бомбардира європейських чемпіонатів.

Після завершення ігрової кар'єри Форлан працював головним тренером кількох клубів, серед яких був і уругвайський "Пеньяроль".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що матч Англії проти Норвегії завершився резонансом через суперечливий гол Джуда Беллінгема, який викликав хвилю дискусій.

Також Новини.LIVE писав про ціни на квитки на фінал чемпіонату світу-2026 та програму розважального шоу, яке відбудеться в перерві вирішального матчу.

ЧС-2026 з футболу Дієго Форлан Збірна Уругваю з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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