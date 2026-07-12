Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Легендарный Диего Форлан возглавит сборную Уругвая

Легендарный Диего Форлан возглавит сборную Уругвая

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 23:33
Форлан возглавит сборную Уругвая: стало известно, на какой срок
Диего Форлан. Фото: instagram.com/diegoforlancorazo

Легендарный нападающий сборной Уругвая Диего Форлан стал исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. Кроме того, бывший футболист будет одновременно работать с юношеской сборной страны.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Диего Форлан
Диего Форлан. Фото: instagram.com/diegoforlancorazo

Форлан возглавил сборную Уругвая

Президент Федерации футбола Уругвая Игнасио Алонсо подтвердил, что исполнительный комитет организации назначил Форлана исполняющим обязанности главного тренера национальной команды до марта 2027 года.

По словам Алонсо, кандидатуру бывшего нападающего в федерации рассматривали еще несколько лет назад, а сам Форлан с большим энтузиазмом согласился присоединиться к проекту.

"Исполком AUF остановил свой выбор на Диего. Мы встречались с ним ещё в 2022 году, чтобы привлечь его к проекту. Он полон энтузиазма", — сказал Алонсо.

Читайте также:

Какие задачи стоят перед Форланом

Осенью Форлан возглавит национальную сборную Уругвая, а в начале 2027 года возглавит молодежную команду на Кубке Америки среди сборных соответствующей возрастной категории.

После выборов нового руководства Федерации футбола Уругвая, которые должны состояться в этом году, будет принято решение относительно кандидатуры главного тренера национальной команды на долгосрочную перспективу.

Форлан выступал за сборную Уругвая с 2002 по 2014 год. За это время он провел 112 матчей, забил 36 голов, был признан лучшим игроком чемпионата мира 2010 года и дважды получал "Золотую бутсу" лучшего бомбардира европейских чемпионатов.

После завершения игровой карьеры Форлан работал главным тренером нескольких клубов, среди которых был и уругвайский "Пеньяроль".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что матч Англии против Норвегии завершился резонансом из-за спорного гола Джуда Беллингема, который вызвал волну дискуссий.

Также Новини.LIVE писал о ценах на билеты на финал чемпионата мира-2026 и программе развлекательного шоу, которое состоится в перерыве решающего матча.

ЧМ-2026 по футболу Диего Форлан Сборная Уругвая по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации