Магучіх виграла престижний турнір у Загребі
Ярослава Магучіх продовжила переможну серію в сезоні й здобула чергову золоту медаль міжнародних змагань. Українська стрибунка у висоту стала найкращою на етапі Континентального туру в Загребі.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".
Магучіх залишила суперниць позаду
На Меморіалі Бориса Ханцековича Україну представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Серед учасниць також були бронзова призерка Олімпіади-2024 Елеанор Паттерсон, бронзова призерка чемпіонату світу-2025 Ангеліна Топич та рекордсменка Чорногорії Марія Вукович.
Геращенко успішно подолала висоти 1,75 м, 1,80 м та 1,85 м, однак не змогла взяти планку на 1,90 м і посіла дев'яте місце.
Магучіх розпочала змагання з висоти 1,90 м, яку підкорила з першої спроби. Українка пропустила планку на 1,93 м, а на висоті 1,95 м залишилася єдиною серед претенденток, хто впорався з першої спроби.
Ключовою стала висота 1,97 м. Магучіх взяла її з третьої спроби, тоді як головні конкурентки не змогли показати кращий результат.
Топич перенесла спроби з висоти 1,97 м на 1,99 м, але не змогла її підкорити. Після цього Магучіх замовила висоту 2,01 м, але всі три спроби виявилися невдалими.
У підсумку Магучіх здобула золоту медаль із результатом 1,97 м. Друге місце розділили австралійка Елеанор Паттерсон та сербка Ангеліна Топич, які завершили змагання з результатом 1,95 м.
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