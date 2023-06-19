Мелітополець здобув срібло Кубка Європи в важкій атлетиці

Валерій Газаєв здобув срібло в важкій атлетиці. Фото: t.me/melitopolnews1

У Німеччині в змаганнях Кубка Європи Bolzplatz om Heid Strongman U105 взяли участь представники з Німеччини, України, Швейцарії, Нідерландів та Венесуели. Україну представляв мелітополець Валерій Газаєв, який виборов срібло.

Про це повідомляє інформаційний канал Новини Мелітополя.

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Валерію Газаєву вдалося здобути срібну медаль не лише у своїй вазі, а й зайняти сьоме місце в загальному заліковому розряді вагової категорії.

Зазначається, що в результаті змагань перше місце посів Volker Bauer з Німеччини, друге місце посів Valerii Gazaiev з України, а третє місце посів Ruben van Cred з Нідерландів.

"Підсумовуючи результати змагань скажу так: місцем в турнірній таблиці — задоволений. Показаними результатами — ні. Хоча і став в окремих вправах серед всіх атлетів 3 в трак пулі і 2 в дамблі. Це лише "залишки розкоші" від тієї форми, яка в мене була до 24.02.2022. Все логічно і закономірно. Рухаємось далі. Особлива подяка мелітопольцям за підтримку", — поділився Валерій.

Атлет планує взяти участь у наступних змаганнях — парному чемпіонаті Європи, який відбудеться 25 червня в місті Неймеген, що в Нідерландах.

Валерій Газаєв та його група підтримки. Фото: t.me/melitopolnews1

Джерело: t.me/melitopolnews1

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