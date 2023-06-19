Мелітополець здобув срібло Кубка Європи в важкій атлетиці
У Німеччині в змаганнях Кубка Європи Bolzplatz om Heid Strongman U105 взяли участь представники з Німеччини, України, Швейцарії, Нідерландів та Венесуели. Україну представляв мелітополець Валерій Газаєв, який виборов срібло.
Про це повідомляє інформаційний канал Новини Мелітополя.
Українець виборов срібло Кубка Європи
Валерію Газаєву вдалося здобути срібну медаль не лише у своїй вазі, а й зайняти сьоме місце в загальному заліковому розряді вагової категорії.
Зазначається, що в результаті змагань перше місце посів Volker Bauer з Німеччини, друге місце посів Valerii Gazaiev з України, а третє місце посів Ruben van Cred з Нідерландів.
"Підсумовуючи результати змагань скажу так: місцем в турнірній таблиці — задоволений. Показаними результатами — ні. Хоча і став в окремих вправах серед всіх атлетів 3 в трак пулі і 2 в дамблі. Це лише "залишки розкоші" від тієї форми, яка в мене була до 24.02.2022. Все логічно і закономірно. Рухаємось далі. Особлива подяка мелітопольцям за підтримку", — поділився Валерій.
Атлет планує взяти участь у наступних змаганнях — парному чемпіонаті Європи, який відбудеться 25 червня в місті Неймеген, що в Нідерландах.
Нагадаємо, що 24-річний старший лейтенант Збройних Сил України Дмитро Косатий за один день встановив відразу два рекорди: Гіннеса і України. Він виконав 128 відтискань на кулаках і перевершив раніше зафіксований результат.