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Мелитополец получил серебро Кубка Европы в тяжелой атлетике

19 июня 2023 04:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мелитополец получил серебро Кубка Европы в тяжелой атлетике
Валерий Газаев завоевал серебро в тяжелой атлетике. Фото: t.me/melitopolnews1
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Германии в соревнованиях Кубка Европы Bolzplatz om Heid Strongman U105 приняли участие представители Германии, Украины, Швейцарии, Нидерландов и Венесуэлы. Украину представлял мелитополец Валерий Газаев, завоевавший серебро.

Об этом сообщает информационный канал Новости Мелитополя.

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Валерию Газаеву удалось завоевать серебряную медаль не только в своем весе, но и занять седьмое место в общем зачетном разряде весовой категории.

Отмечается, что в результате соревнований первое место занял Volker Bauer из Германии, второе место занял Valerii Gazaiev из Украины, а третье место занял Ruben van Cred из Нидерландов.

"Подводя итоги соревнований скажу так: местом в турнирной таблице — доволен. Показанными результатами — нет. Хотя и стал в отдельных упражнениях среди всех атлетов 3 в трак пуле и 2 в дамбле. Это только "остатки роскоши" от той формы, которая у меня была до 24.02.2022. Все логично и закономерно. Двигаемся дальше. Особая благодарность мелитопольцам за поддержку", — поделился Валерий.

Атлет планирует принять участие в следующих соревнованиях — парном чемпионате Европы, который состоится 25 июня в городе Неймеген в Нидерландах.

Валерий Газаев и его группа поддержки. Фото: t.me/melitopolnews1
Источник: t.me/melitopolnews1

Напомним, что 24-летний старший лейтенант Вооруженных Сил Украины Дмитрий Косатый за один день установил сразу два рекорда: Гиннеса и Украины. Он выполнил 128 отжиманий на кулаках и превзошел ранее зафиксированный результат.

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