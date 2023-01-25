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"Мілан" отримає новий стадіон: що відомо

25 січня 2023 20:09
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Мілан отримає новий футбольний стадіон
"Россонері" готові побудувати арену окремо від "Інтера"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Футбольний клуб "Мілан" готовий реалізувати давню ідею щодо будівництва нового стадіону. Клубу більше не доведеться ділити одну спортивну арену із "Інтером".

Генеральний директор "россонері" Паоло Скароні заявив про готовність перейти від слів до справи, повідомляє Calciomercato.

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У "Мілані" хочуть створити новий стадіон, на якому гратиме лише один клуб. Довгі десятиліття "россонері" ділять свою нинішню арену "Сан-Сіро" з "Інтером", проте незабаром ситуація може змінитися.

Плани "Мілана"

Паоло Скароні заявив, що Мілан розглядає можливість будівництва нового стадіону. Можливо, його буде зведено в іншій частині міста, а не на місці "Сан-Сіро", як планувалося спочатку.

Сан-Сіро

"У тому випадку, якщо ми отримаємо дозвіл на будівництво арени не на базі "Сан-Сіро" спільно з "Інтером", "Мілану" цілком під силу зробити це поодинці. Ми не маємо наміру здаватися. Запевняю вас, у "Мілана" буде новий стадіон При першій же можливості зробити це ми вхопимося за неї.

"Мілан" заробляє 40 млн євро за рахунок стадіону. Як ми можемо конкурувати на міжнародному рівні із такими низькими доходами? Ось чому ми абсолютно точно хочемо збудувати новий стадіон. І плани набувають цілком чітких обрисів", — пояснив Паоло Скароні.

Нагадаємо, головний тренер "Мілана" Стефано Піолі пояснив велику поразку своєї команди у матчі 19 туру чемпіонату Італії з футболу проти "Лаціо". "Россонері" поступилися у Римі з рахунком 0:4.

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