Милан получит новый футбольный стадион

"Милан" получит новый стадион: что известно
Футбольный клуб "Милан" готов реализовать давнюю идею о строительстве нового стадиона. Клубу больше не придется делить одну спортивную арену с "Интером".
Генеральный директор "россонери" Паоло Скарони заявил о готовности перейти от слов к делу, сообщает Calciomercato.
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В "Милане" хотят создать новый стадион, на котором будет играть только один клуб. Долгие десятилетия "россонери" делят свою нынешнюю арену "Сан-Сиро" с "Интером", однако в скором будущем ситуация может измениться.
Планы "Милана"
Паоло Скарони заявил, что "Милан" рассматривает возможность строительства нового стадиона. Возможно, он будет возведен в другой части города, а не на месте "Сан-Сиро", как планировалось изначально.
"В том случае, если мы получим разрешение на строительство арены не на базе "Сан-Сиро" совместно с "Интером", "Милану" вполне по силам сделать это в одиночку. Мы не намерены сдаваться. Уверяю вас, у "Милана" будет новый стадион. При первой же появившейся возможности сделать это мы ухватимся за неё.
"Милан" зарабатывает 40 млн евро за счет стадиона. Как мы можем конкурировать на международном уровне с такими низкими доходами? Вот почему мы абсолютно точно хотим построить новый стадион. И планы обретают вполне четкие очертания", — объяснил Паоло Скарони.
Напомним, главный тренер "Милана" Стефано Пиоли объяснил крупное поражение своей команды в матче 19 тура чемпионата Италии по футболу против "Лацио". "Россонери" уступили в Риме со счетом 0:4.