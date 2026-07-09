МОК можуть позбавити фінансування з боку ЄС через повернення росіян у спорт

Президент МОК Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Олімпійський комітет РФ був поновлений у правах після кількох років фактичної дискваліфікації. У МОК ухвалили рішення повернути російських спортсменів на світову арену. Федерації самі прийматимуть рішення щодо того, чи запрошувати на турніри спортсменів із цієї країни.

Така позиція МОК викликала запитання в Європейському союзі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Politico.

Деякі європейські політики не просто обурені рішенням МОК, а й закликають запровадити обмеження щодо фінансування Комітету. У ЄС існують програми, які дозволяють олімпійському органу отримувати значні кошти. Зокрема, йдеться про Erasmus+.

Що загрожує МОК

Міністр культури Естонії Хайді Пурга закликала колег із Європейського Союзу розглянути заходи захисту загальнолюдських і континентальних цінностей. Вона прямо запропонувала обмежити фінансування МОК.

"Спортсмени не повинні розплачуватися за рішення урядів своїх країн. Але існують принципи, відступати від яких неприпустимо. Імперські амбіції Росії спрямовані не лише на анексію українських територій, а й на досягнення міжнародної легітимності своїх завоювань", — заявила Пурга.

Цю ініціативу підтримав і американський сенатор, республіканець Рік Скотт. Він висловив нерозуміння: «Як можна бомбити мирних жителів, а наступного дня гордо розмахувати своїм прапором на Олімпійських іграх».

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що ФІФА та УЄФА не дотрималися рекомендацій МОК щодо допуску росіян до участі в міжнародних турнірах.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що збірна України U-19 завершила виступ на чемпіонаті Європи-2026, поступившись Німеччині у півфіналі турніру.