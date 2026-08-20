Моурінью дав характеристику тренеру Барселони Фліку

Жозе Моурінью та Ганс-Дітер Флік. Фото: Getty Images

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Головний тренер мадридського "Реала" Жозе Моурінью висловився щодо нападника Ламіна Ямаля. Португальський фахівець позитивно оцінив гру 19-річного футболіста. Також наставник "бланкос" відзначив роботу свого візаві з "Барселони".

При цьому Моурінью заявив, що не став би запрошувати Ямаля до нинішнього складу мадридської команди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Моурінью зробив вибір на користь "Реала"

Тренер "Королівського клубу" окремо відзначив роботу наставника "Барселони" "Хансі" Фліка та спортивного директора Деку. На думку португальця, клуб має у своєму складі сильних футболістів, а Ламін Ямаль у свої 19 років уже досяг серйозних успіхів, ставши чемпіоном Європи та світу.

При цьому тренер "Реала" не бачить необхідності звільняти місце у своїй команді заради молодого нападника "Барселони". Моурінью підкреслив, що повністю задоволений нинішнім складом мадридців і розраховує на своїх гравців у майбутньому сезоні.

Моурінью повернувся на посаду головного тренера "Реала" цього літа після першого періоду роботи в клубі з 2010 по 2013 рік. Новий контракт португальця розрахований до червня 2029 року.

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