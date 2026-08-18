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Головна Спорт Мудрик може перейти до Ковентрі до кінця тижня

Мудрик може перейти до Ковентрі до кінця тижня

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 13:38
Мудрик може стати гравцем Ковентрі до кінця тижня
Михайло Мудрик готується вийти на поле. Фото: Reuters

У лондонському "Челсі" розробили план щодо Михайла Мудрика. У клубі не хочуть розлучатися з українським футболістом. Однак наступний сезон вінгер проведе в іншій команді.

Головним претендентом на півзахисника залишається "Ковентрі", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на TEAMtalk.

Керівництво "Челсі" хоче залишити у складі Михайла Мудрика, чий контракт із клубом діє до літа 2031 року. Однак у лондонському клубі розуміють, що після дворічної паузи в кар’єрі півзахисник далекий від оптимальної форми. Він не зможе відвоювати місце в основному складі столичної команди.

Що чекає на Мудрика

Сезон 2026/27 український футболіст проведе в оренді. Пріоритетом і для нього, і для "Челсі" є клуб з англійської Прем'єр-ліги. При цьому важливо, щоб Михайлу Мудрику гарантували велику кількість ігрового часу.

Головним претендентом на українського вінгера є "Ковентрі", до елітного дивізіону якого повернувся колишній футболіст "Челсі", а нині тренер Френк Лемпард. Клуб є одним із найактивніших гравців на трансферному ринку й зацікавлений у Михайлі Мудрику. "Ковентрі" та "Челсі" обговорюють умови угоди, яку можуть укласти до кінця поточного тижня.

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футбол Михайло Мудрик Футбол трансфери Челсі АПЛ
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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