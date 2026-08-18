Мудрик может стать игроком Ковентри до конца недели

Михаил Мудрик готовится к выходу на поле. Фото: Reuters

В лондонском "Челси" разработали план по поводу Михаила Мудрика. В клубе не хотят расставаться с украинским футболистом. Однако следующий сезон вингер проведет в другой команде.

Главным претендентом на полузащитника остается "Ковентри", сообзают Новини.LIVE со ссылкой на TEAMtalk.

Руководство "Челси" хочет сохранить в составе Михаила Мудрика, чей контракт с клубом действует до лета 2031 года. Однако в лондонском клубе понимают, что после двухлетней паузы в карьере полузащитник далек от оптимальной формы. Он не сможет отвоевать место в основном составе столичной команды.

Что ждет Мудрика

Сезон 2026/27 украинский футболист проведет в аренде. Приоритетом и для него, и для "Челси" является клуб из английской Премьер-лиги. При этом важно, чтобы Михаилу Мудрику гарантировали большое количество игрового времени.

Главным претендентом на украинского вингера является "Ковентри", который вернулся в элитный дивизион бывший футболист "Челси", а ныне тренер Фрэнк Лэмпард. Клуб является одним из самых активных игроков на трансферном рынке и заинтересован в Михаиле Мудрике. "Ковентри" и "Челси" обсуждают условия сделки, которую могут заключить до конца текущей недели.

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