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Главная Спорт У Мудрика появился вариант для аренды, который его устроит

У Мудрика появился вариант для аренды, который его устроит

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 15:21
Мудрик получил новый вариант для трансфера
Михаил Мудрик на скамейке запасных в "Челси". Фото: Reuters

Лондонский "Челси" решительно настроен отдать Михаила Мудрика в аренду на весь сезон 2026/27. При этом "синие" не собираются продавать игрока. И клуб, и футболист рассматривают варианты продолжения карьеры в Англии. 

Оптимальный вариант уже найден, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Coventry Live

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик получил разрешение вернуться на поле меньше месяца назад. Он не играл с ноября 2024 года из-за обвинения в употреблении запрещенного препарата. Сразу после возвращения на поле вингер отметился результативным действием за "Челси", но лондонцы все равно хотят отдать футболиста в аренду. 

Вариант с "Ковентри" 

Несколько клубов уже изъявили желание предложить контракт Михаилу Мудрику. Приоритетом для игрока является выступление в АПЛ, и в "Челси" согласны с этим тезисом. Именно по этой причине аренда в "Ковентри" может устроить все стороны. 

"Небесно-голубые" победили в Чемпионшипе и вернулись в Премьер-лигу с большими амбициями. Команда Фрэнка Лэмпарда уже потратила на усиление состава более 80 млн евро, и это не предел. Клуб заинтересован в аренде украинца, сделку могут заключить уже в ближайшее время. 

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Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что Таисия Онофрийчук заплакала после случайной ошибки во время выступления на чемпионате мира по гимнастике. 

Также Новини.LIVE писали о том, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин сделал голевую передачу во время товарищеского матча "Реала". 

Михаил Мудрик Футбол трансферы Челси
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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