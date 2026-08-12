Мудрик покинет Челси уже в августе

Стала известна дата трансфера Мудрика
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик может сменить клуб уже в ближайшие недели. Окончательное решение относительно его будущего в лондонской команде планируется принять до закрытия летнего трансферного окна.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic.
Мудрик узнал, когда покинет команду
По информации источника, руководство "Челси" пока не спешит определяться с будущим 25-летнего украинца. Ожидается, что окончательное решение будет принято ближе к 1 сентября, когда в Англии закроется летнее трансферное окно.
Мудрика хотят взять в аренду клубы из Англии, Франции и Испании. Несмотря на то, что Михаил хочет остаться в АПЛ, французский "Страсбург" является сателлитом "Челси", и этим летом в него уже перешел голкипер лондонцев Филип Йоргенсен.
В то же время "Челси" работает над другими кадровыми вопросами. Лондонский клуб может продать Энцо Фернандеса, а также должен определиться с будущим еще нескольких футболистов основного состава.
Мудрик вернулся в футбол 30 июля после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В ноябре 2024 года в организме украинца обнаружили мельдоний, после чего его отстранили от официальных матчей на четыре года. Летом этого года срок наказания был сокращен.
Напомним, уже 13 августа состоится квалификация соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате Европы по легкой атлетике.
Также известно, что Александр Усик приступил к подготовке к бою против Деонтея Уайлдера, который состоится в США.