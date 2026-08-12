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Главная Спорт Стала известна дата трансфера Мудрика

Стала известна дата трансфера Мудрика

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 18:11
Мудрик покинет Челси уже в августе
Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик может сменить клуб уже в ближайшие недели. Окончательное решение относительно его будущего в лондонской команде планируется принять до закрытия летнего трансферного окна.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic.

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик после возвращения в футбол. Фото: Reuters

Мудрик узнал, когда покинет команду

По информации источника, руководство "Челси" пока не спешит определяться с будущим 25-летнего украинца. Ожидается, что окончательное решение будет принято ближе к 1 сентября, когда в Англии закроется летнее трансферное окно.

Мудрика хотят взять в аренду клубы из Англии, Франции и Испании. Несмотря на то, что Михаил хочет остаться в АПЛ, французский "Страсбург" является сателлитом "Челси", и этим летом в него уже перешел голкипер лондонцев Филип Йоргенсен.

В то же время "Челси" работает над другими кадровыми вопросами. Лондонский клуб может продать Энцо Фернандеса, а также должен определиться с будущим еще нескольких футболистов основного состава.

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Мудрик вернулся в футбол 30 июля после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В ноябре 2024 года в организме украинца обнаружили мельдоний, после чего его отстранили от официальных матчей на четыре года. Летом этого года срок наказания был сокращен.

Напомним, уже 13 августа состоится квалификация соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате Европы по легкой атлетике.

Также известно, что Александр Усик приступил к подготовке к бою против Деонтея Уайлдера, который состоится в США.

Михаил Мудрик Футбол трансферы Челси
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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