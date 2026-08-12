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Головна Спорт Стала відома дата трансферу Мудрика

Стала відома дата трансферу Мудрика

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 18:11
Мудрик залишить Челсі вже у серпні
Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може змінити клуб уже найближчими тижнями. Остаточне рішення щодо його майбутнього в лондонській команді планують ухвалити перед закриттям літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик після повернення в футбол. Фото: Reuters

Мудрик дізнався, коли піде з команди

За інформацією джерела, керівництво "Челсі" поки не поспішає визначатися з майбутнім 25-річного українця. Очікується, що остаточне рішення буде ухвалене ближче до 1 вересня, коли в Англії закриється літнє трансферне вікно.

Мудрика хочуть орендувати клуби з Англії, Франції та Іспанії. Попри те, що Михайло хоче залишитися в АПЛ, французький "Страсбур" є сателітом "Челсі", і цього літа до нього вже перейшов голкіпер лондонців Філіп Йоргенсен.

Водночас "Челсі" працює над іншими кадровими питаннями. Лондонський клуб може продати Енцо Фернандеса, а також має визначитися з майбутнім ще кількох футболістів основного складу.

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Мудрик повернувся до футболу 30 липня після завершення дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. У листопаді 2024 року в організмі українця виявили мельдоній, після чого його відсторонили від офіційних матчів на чотири роки. Влітку цього року термін покарання було скорочено.

Нагадаємо, вже 13 серпня пройде кваліфікація змагань зі стрибків у висоту у жінок на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Також відомо, що Олександр Усик розпочав підготовку до бою проти Деонтея Вайлдера, який пройде в США.

Михайло Мудрик Футбол трансфери Челсі
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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