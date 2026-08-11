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Головна Спорт Мудрик є одним із найбільш оплачуваних українських футболістів

Мудрик є одним із найбільш оплачуваних українських футболістів

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 21:04
Зарплата Мудрика в Челсі 2026: скільки отримує українець
Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик попри відсутність у футболі протягом майже двух років залишається одним із найбільш високооплачуваних футболістів країни. Контракт українця з англійським клубом передбачає багатомільйонний дохід.

Про зарплату Мудрика повідомив портал Новини.LIVE.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик під час розминки. Фото: Reuters

Скільки заробляє Мудрик

Контракт Мудрика з "Челсі" діє до 30 червня 2031 року. За цей час українець провів за лондонський клуб 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач. Після завершення дискваліфікації він уже повернувся до складу команди, поступово набирає ігрову форму та сумарно провів на полі близько 25 хвилин.

За оцінками іноземних видань, у сезоні-2026/2027 Мудрик отримує 100 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Це становить близько 5,2 млн фунтів на рік без урахування бонусів.

Крім фіксованої зарплати, контракт передбачає бонусні виплати. Джерела стверджують, що вони можуть сягати приблизно 1,56 млн фунтів за сезон, що збільшує потенційний річний дохід українця до 6,76 млн фунтів. Водночас клуб офіційно не розкриває фінансові умови контракту.

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Цікаво, що в перерахунку Мудрик заробляє приблизно 14,3 тисячі фунтів на день, або майже 595 фунтів за годину.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про плани Неймара продовжити кар'єру разом із колишніми партнерами по "Барселоні" Мессі та Суаресом.

Також Новини.LIVE писав про підтримку Джанні Інфантіно з боку Дональда Трампа на тлі конфлікту, який може коштувати функціонеру посади президента ФІФА.

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Михайло Мудрик Челсі зарплата
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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