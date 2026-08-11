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Главная Спорт Мудрик — один из самых высокооплачиваемых украинских футболистов

Мудрик — один из самых высокооплачиваемых украинских футболистов

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 21:04
Зарплата Мудрика в Челси в 2026 году: сколько получает украинец
Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, несмотря на почти двухлетнее отсутствие в футболе, остается одним из самых высокооплачиваемых футболистов страны. Контракт украинца с английским клубом предусматривает многомиллионный доход.

О зарплате Мудрика сообщил портал Новини.LIVE.

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик во время разминки. Фото: Reuters

Сколько зарабатывает Мудрик

Контракт Мудрика с "Челси" действует до 30 июня 2031 года. За это время украинец провел за лондонский клуб 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. После окончания дисквалификации он уже вернулся в состав команды, постепенно набирает игровую форму и в общей сложности провел на поле около 25 минут.

По оценкам зарубежных изданий, в сезоне 2026/2027 Мудрик будет получать 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это составляет около 5,2 млн фунтов в год без учета бонусов.

Помимо фиксированной зарплаты, контракт предусматривает бонусные выплаты. Источники утверждают, что они могут достигать примерно 1,56 млн фунтов за сезон, что увеличивает потенциальный годовой доход украинца до 6,76 млн фунтов. В то же время клуб официально не раскрывает финансовые условия контракта.

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Интересно, что в пересчете Мудрик зарабатывает примерно 14,3 тысячи фунтов в день, или почти 595 фунтов в час.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о планах Неймара продолжить карьеру вместе с бывшими партнерами по "Барселоне" Месси и Суаресом.

Также Новини.LIVE писал о поддержке Джанни Инфантино со стороны Дональда Трампа на фоне конфликта, который может стоить функционеру поста президента ФИФА.

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Михаил Мудрик Челси зарплата
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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