МОК заборонив російські прапори на Олімпіаді-2026 у Мілані

Символ Олімпійських ігор-2026. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо будуть суворо дивитися за правилами нейтральності для росіян. Під погляд охорони потраплять не лише спортсмени, а й уболівальники.

Про правила турніру повідомив портал Sveriges Radio.

Реклама

Читайте також:

Російські уболівальники. Фото: росЗМІ

МОК вирішив утискати росіян

У МОК заявили, що на Олімпійських іграх вболівальникам буде заборонено використовувати російські прапори та будь-яку іншу символіку РФ.

Рішення стосується країн, спортсмени яких допущені до змагань лише в нейтральному статусі. В МОК підкреслили, що принцип нейтральності поширюється не лише на учасників, а й на поведінку глядачів на трибунах, зокрема щодо демонстрації національної символіки.

Питання знову опинилося в центрі уваги після інциденту на Тур де скі, де серед уболівальників був помічений прапор Росії. Після цього нейтральний лижник із російським паспортом Савелій Коростельов публічно заявив, що йому було приємно бачити таку підтримку, що викликало негативну реакцію у спортивному середовищі.

У МОК наголосили, що подібні випадки суперечать чинним правилам і можуть призвести до санкцій з боку організаторів змагань.

Нагадаємо, раніше ми показали оновлений лижний олімпійський стадіон.

Лідер збірної України перед Олімпійськими іграми пропустить важливий турнір.