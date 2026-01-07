МОК запретил российские флаги на Олимпиаде-2026 в Милане

На Олимпиаде-2026 у фанатов будут отбирать российские флаги
На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо будут строго смотреть на правила нейтральности для россиян. Под взгляд охраны попадут не только спортсмены, но и болельщики.
О правилах турнира сообщил портал Sveriges Radio.
МОК решил притеснять россиян
В МОК заявили, что на Олимпийских играх болельщикам будет запрещено использовать российские флаги и любую другую символику РФ.
Решение касается стран, спортсмены которых допущены к соревнованиям только в нейтральном статусе. В МОК подчеркнули, что принцип нейтральности распространяется не только на участников, но и на поведение зрителей на трибунах, в частности относительно демонстрации национальной символики.
Вопрос снова оказался в центре внимания после инцидента на Тур де Ски, где среди болельщиков был замечен флаг России. После этого нейтральный лыжник с российским паспортом Савелий Коростелев публично заявил, что ему было приятно видеть такую поддержку, что вызвало негативную реакцию в спортивной среде.
В МОК отметили, что подобные случаи противоречат действующим правилам и могут привести к санкциям со стороны организаторов соревнований.
Напомним, ранее мы показали обновленный лыжный олимпийский стадион.
Лидер сборной Украины перед Олимпийскими играми пропустит важный турнир.
Читайте Новини.LIVE!