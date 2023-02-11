NaVi поступились Heroic у півфіналі IEM Katowice 2023

Українська команда з CS:GO поступилась данцям

У суботу, 11 лютого, в рамках півфіналу турніру з CS:GO IEM Katowice 2023 NaVi поступились Heroic. "Народжені перемагати" з тріском провалилися на двох картах – 16:8, 16:8.

Про шлях Natus Vincere на престижних змаганнях в матеріалі Новини.LIVE.

На першій карті Inferno український клуб не зміг показати свій високий рівень, максимум наблизившись до рахунку 6:9. Heroic виставили ретельно та добре зіграну атаку на своєму шляху до перемоги. NaVi додали пару раундів до свого рахунку, коли робили покупки з низькими вкладеннями, але поступились з рахунком 16-8. На другій карті Mirage "Народжені перемагати" знову поступилися з тим самим рахунком 16:8.

Шлях "Народжених перемагати" в Польщі

Підбиваючи підсумки, свою подорож турніром команда почала з перемоги проти Cloud9 (16:13 Ancient, 16:6 Inferno).

У матчі за вихід у плей-оф українцям протистояла Liquid. Американський склад на початку турніру ще не набрав форму та не показував гідний рівень гри. Natus Vincere впевнено забрала своє Inferno (16:5), а також здобула другу перемогу поспіль на Ancient (19:17).

У третьому матчі групи "А" пощастило менше, адже нашим хлопцям довелося грати проти команди G2, яка знаходиться на своєму піку. Європейський склад втретє поспіль переміг на Inferno та Nuke (0:2), тому Народжені Перемагати відправилися у чвертьфінал.

У плей-оф NAVI відправилась в іншу частину сітки, тому першим суперником стали Outsiders, які в групі "В" забрали останній слот у цю стадію. Дебют Андрія "npl" Кухарського на великій сцені пройшов ідеально та команда спокійно закінчила матч на свою користь (16:13 Overpass, 16:12 Inferno).

Попри все, українська команда посіла 3-4 місце та заробила $ 80 000. Цей результат є позитивним та показує потенціал нового складу. Нагадаємо, призовий фонд турніру становить 1 мільйон доларів.