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NaVi завершили престижный турнир IEM по киберспорту в Катовице в ТОП-4

11 февраля 2023 23:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
NaVi уступили Heroic в полуфинале IEM Katowice 2023
Украинская команда из CS:GO уступила датчанам
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В субботу, 11 февраля, в рамках полуфинала турнира по CS:GO IEM Katowice 2023 NaVi уступили Heroic. "Рожденные побеждать" с треском провалились на двух картах - 16:8, 16:8.

О пути Natus Vincere на престижных соревнованиях в материале Новини.LIVE .

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На первой карте Inferno украинский клуб не смог показать свой высокий уровень, максимум приблизившись к счету 6:9. Heroic выставили тщательно и хорошо сыгранную атаку на своем пути к победе. NaVi добавили пару раундов к своему счету, когда совершали покупки с низкими вложениями, но уступили со счетом 16-8. На второй карте Mirage "Рожденные побеждать" снова уступили с тем же счетом 16:8.

Путь "Рожденных побеждать" в Польше

Подводя итоги, свое путешествие по турниру команда начала с победы против Cloud9 (16:13 Ancient, 16:6 Inferno).

В матче за выход в плей-офф украинцам противостояла Liquid. Американский состав в начале турнира еще не принял форму и не показывал достойный уровень игры. Natus Vincere уверенно забрала свое Inferno (16:5), а также добилась второй победы подряд на Ancient (19:17).

В третьем матче группы "А" повезло меньше, ведь нашим ребятам пришлось играть против команды G2, находящейся на своем пике. Европейский состав третий раз подряд победил на Inferno и Nuke (0:2), поэтому Рожденные Победы отправились в четвертьфинал.

В плей-офф NAVI отправилась в другую часть сетки, поэтому первым соперником стали Outsiders, в группе "В" забравшие последний слот в эту стадию. Дебют Андрея "npl" Кухарского на большой сцене прошел идеально и команда спокойно закончила матч в свою пользу (16:13 Overpass, 16:12 Inferno).

Несмотря на все, украинская команда заняла 3-4 место и заработала $ 80 000. Этот результат положительный и показывает потенциал нового состава. Напомним, призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

 

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