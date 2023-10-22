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Ольга Харлан здобула перемогу на турнірі з фехтування в Туреччині

22 жовтня 2023 02:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ольга Харлан здобула перемогу на турнірі з фехтування в Туреччині
Фехтувальниці Ольга Харлан та Аліна Комащук. Фото: facebook.com/olympicua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українська фехтувальниця Ольга Харлан отримала золото в турнірі серії Сателіт FIE. Вона здобула перемогу з фехтування на шаблях.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та Національної олімпійської збірної України.

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Харлан здобула золото з фехтування

"Маємо подвійний п'єдестал на турнірі серії Сателіт FIE з фехтування на шаблях, що проходить цього вікенду у турецькому Стамбулі. Переможно відкрила олімпійський сезон, зійшовши на найвищу сходинку п'єдесталу пошани, Ольга Харлан", — йдеться в повідомленні.

Харлан перемогла у шести групових боях, а потім в п'яти турах прямого вибування. У чвертьфіналі здолала британку Кейтлін Максвелл з рахунком 15:14, у півфіналі перемогла Анну Башту з Азербайджану з рахунком 15:10, а у фіналі здолала Аліну Комащук з рахунком 15:8, яка таким чином отримала срібло.

"Вітаємо наших шаблісток та тренерський штаб збірної з медальним початком олімпійського сезону, бажаємо успіхів на шляху до Парижу-2024 та нових перемог на Славу України", — додали в комітеті.

Скриншот повідомлення зі сторінки в Facebook "НОК України та олімпійська команда"
Скриншот повідомлення зі сторінки в Facebook "НОК України та олімпійська команда"

Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан разом з іншими українськими спортсменками стала героїнею модного глянцю. Зірки спорту прикрасили нові обкладинки Vogue Ukraine Edition.

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