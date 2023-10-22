Ольга Харлан одержала победу на турнире по фехтованию в Турции

Фехтовальщицы Ольга Харлан и Алина Комащук. Фото: facebook.com/olympicua

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан получила золото в турнире серии Сателлит FIE. Она одержала победу по фехтованию на саблях.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальной олимпийской сборной Украины.

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"Имеем двойной пьедестал на турнире серии Сателлит FIE по фехтованию на саблях, который проходит в этот уикенд в турецком Стамбуле. Победно открыла олимпийский сезон, сойдя на высшую строчку пьедестала почета, Ольга Харлан", — говорится в сообщении.

Харлан победила в шести групповых боях, а затем в пяти турах прямого выбывания. В четвертьфинале одолела британку Кейтлин Максвелл со счетом 15:14, в полуфинале победила Анну Башту из Азербайджана со счетом 15:10, а в финале одолела Алину Комащук со счетом 15:8, которая таким образом получила серебро.

"Поздравляем наших саблисток и тренерский штаб сборной с медальным началом олимпийского сезона, желаем успехов на пути в Париж-2024 и новых побед во Славу Украины", — добавили в комитете.

Скриншот сообщения со страницы в Facebook "НОК Украины и олимпийская команда"

Напомним, что олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан вместе с другими украинскими спортсменками стала героиней модного глянца. Звезды спорта украсили новые обложки Vogue Ukraine Edition.