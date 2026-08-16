Онофрійчук виграла другу за день медаль чемпіонату світу

Таїсія Онофрійчук. Фото: instagram.com/figymnastics

Андрій Гончар Редактор

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук успішно завершила виступи на чемпіонаті світу-2026, здобувши другу медаль турніру. Після історичного золота у вправі з обручем українка стала срібною призеркою у фіналі з булавами, відставши від чемпіонки лише на одну десяту бала.

Про другу медаль українки повідомив портал Новини.LIVE.

Таїсія Онофрійчук. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

На світовій першості Онофрійчук пробилася одразу до трьох фіналів. Спочатку українка посіла четверте місце в особистому багатоборстві, після чого виграла золоту медаль у вправі з обручем, принісши Україні перший титул чемпіонки світу в особистих дисциплінах за останні 13 років.

Срібло після драматичної боротьби

У фіналі вправи з булавами Онофрійчук набрала 30,050 бала та стала срібною призеркою чемпіонату світу. Від золотої медалі українку відділили лише 0,100 бала.

Перемогу здобула представниця Болгарії Стіліяна Ніколова, яка отримала від суддів 30,150 бала. Бронзову нагороду виборола росіянка Марія Борісова, яка також набрала 30,050 бала, але поступилася українці за додатковими показниками.

Після невдалого багатоборства Онофрійчук за один день поповнила свою колекцію нагород чемпіонату світу одразу золотом, яка є першим в її кар’єрі, та сріблом.

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