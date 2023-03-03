Гаві назвав причину перемоги Барселони над Реалом

"Покарали "Реал" за самовпевненість": Гаві назвав причину перемоги "Барселони"
Півзахисник каталонської "Барселони" Гаві не приховував радісних емоцій після виїзної перемоги над мадридським "Реалом" (1:0) на "Сантьяго Бернабеу". "Синьо-гранатові" виграли перший півфінал Кубка Іспанії.
Гаві розповів, як його команда налаштовувалась на складний матч, в інтерв'ю AS.
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18-річний Гаві провів на полі весь матч у першому півфіналі Кубка Іспанії, у якому "Барселона" перемогла "Реал" у Мадриді. Єдиний гол був забитий після помилки Тібо Куртуа. Воротар "бланкос" відбив м'яч в Едера Мілітао, на якого записали автогол.
"Головне — перемога"
Гаві провів активний матч, але "Барселона" зосередила основні зусилля на обороні та рідко контратакувала суперника. Півзахисника каталонської команди вважає перемогу заслуженою та стверджує, що справа не у везінні.
"У "Барселони" був план на цю гру. Ми дотримувалися тренерських установок і досягли результату. Дуже цінно перемогти на "Сантьяго Бернабеу". І неважливо, як саме було забито гол. Головне — результат", — розповів Гаві.
"Попереду матч-відповідь"
Півзахисник каталонської команди вважає, що час святкувати успіх ще не настав. "Барселона" проведе матч у відповідь з "Реалом" на "Камп Ноу" п'ятого квітня.
"Здорово, що ми знову обіграли мадридців. Усвідомлення цього факту надає додаткових моральних сил. Сподіваюся, у матчі-відповіді кадрова ситуація в "Барселоні" покращиться", — додав Гаві.
Нагадаємо, напередодні український півзахисник Руслан Маліновський не врятував "Марсель" від поразки у чвертьфіналі Кубка Франції. Хавбек відзначився ударом у перекладину і достроково пішов із поля.