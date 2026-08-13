Польські фани в матчі ЛК показували ізраїльтянам нацистські жести

Уболівальники "ГКС Катовіце". Фото: facebook.com/GKSKatowice

Андрій Гончар Редактор

Після матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між польським "ГКС Катовіце" та ізраїльським "Хапоелем" Тель-Авів у мережі з'явилися відео, на яких частина польських уболівальників демонструє нацистські жести у бік гостей. Інцидент уже привернув увагу ізраїльських журналістів, які припускають можливі санкції з боку УЄФА.

Про поведінку польських фанатів повідомив портал Новини.LIVE.

Hapoel Tel Aviv eliminated GKS Katowice tonight.



GKS Katowice responded with Nazi salutes to Hapoel Tel Aviv supporters.



Let's see what @UEFA will do. (Don't hold your breath.)



Video credit: @GuyShahar93 https://t.co/qKsssTKNcZ pic.twitter.com/YPCod7C5vK — Eli Kowaz - איליי קואז (@elikowaz) August 12, 2026

Поляки "зігами" шокували ізраїльських фанатів

Попри поразку в матчі-відповіді з рахунком 1:2, "Хапоель" Тель-Авів пройшов до наступного раунду Ліги конференцій завдяки перемозі 2:0 у першій зустрічі. Однак після фінального свистка головною темою став не результат, а поведінка частини розчарованих польських уболівальників на трибунах.

У соціальних мережах поширилися відеозаписи, на яких окремі фанати "ГКС Катовіце" виконують нацистські жести в напрямку сектору з уболівальниками ізраїльського клубу.

Ізраїльські журналісти прокоментували ситуацію, заявивши, що це були нацистські салюти, і додали, що наразі очікують на реакцію УЄФА.

Наразі в УЄФА не коментували цей інцидент. Якщо організація визнає дії вболівальників проявом расистської чи дискримінаційної поведінки, щодо польського клубу можуть відкрити дисциплінарне провадження.

Регламент УЄФА передбачає за подібні порушення штрафи, часткове або повне закриття трибун, а в окремих випадках — суворіші дисциплінарні санкції.

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