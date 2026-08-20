Помер відомий український спортсмен і тренер Ейнгорн

Український гросмейстер В'ячеслав Ейнгорн. Фото: Facebook

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

У середині липня 2026 року на 70-му році життя помер український шахіст і тренер В'ячеслав Ейнгорн. Про це повідомив генеральний директор ФІДЕ Еміль Сутовський. Причина смерті не розголошується.

В'ячеслав Ейнгорн народився 23 листопада 1956 року в Одесі й отримав звання міжнародного гросмейстера в 1986 році, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Федерацію шахів України.

Кар’єра Ейнгорна в шахах

Одесит входив до числа найсильніших радянських шахістів кінця 1980-х років. У чемпіонаті СРСР 1986 року він став срібним призером, а також тричі завойовував бронзові нагороди національної першості — у 1984, 1987 та 1989 роках. У складі збірної України Ейнгорн виграв командний чемпіонат світу у 2001 році, а на Олімпіаді 2000 року в Стамбулі допоміг команді завоювати бронзові медалі.

Після завершення ігрової кар’єри Ейнгорн продовжив роботу в шахах як тренер. Він очолював жіночу збірну України, яка під його керівництвом виграла шахову Олімпіаду 2006 року, а згодом команда також завоювала срібло Олімпіади 2008 року. У 2007 році Ейнгорну присвоїли звання старшого тренера ФІДЕ.

В'ячеслав Ейнгорн залишив помітний слід в українських шахах як гравець і тренер. За свою кар'єру він представляв Україну на трьох шахових олімпіадах, виступав на міжнародному рівні та працював із національною жіночою збірною, яка досягла одного з головних командних успіхів в історії українських шахів.

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