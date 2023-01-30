Жоау Канселу перейде з Манчестер Сіті до Баварії на правах оренди

"Манчестер Сіті" віддасть "Баварії" одного з лідерів команди: більше не потрібний Гвардіолі
Англійський "Манчестер Сіті" погодився відправити Жоау Канселу в оренду до мюнхенської "Баварії". Португалець потрапив у немилість до головного тренера Хосепа Гвардіоли та не виходив на поле в жодному з останніх трьох матчів.
"Баварія" давно намагалася придбати Канселу, повідомляє Daily Mail.
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28-річний Жоау Канселу входив до символічної збірної найкращих футболістів англійської Прем'єр-ліги за підсумками минулого та позаминулого сезону. У сезоні 2021/2022 він відіграв за "Манчестер Сіті" 36 матчів в АПЛ і допоміг їй здобути чемпіонський титул.
В останні місяці Жоау Канселу вибув з обойми основних футболістів "міщан". Він програє конкуренцію не лише Натану Аке, Джону Стоунзу та Кайлу Вокеру, а й молодому випускнику академії "Сіті" Ріко Льюїсу.
Проблеми Канселу
Невдачі Канселу розпочалися після Кубка Світу у Катарі. Хосеп Гвардіола кілька разів натякав, що атмосфера у "Манчестер Сіті" зіпсувалася. Водночас португалець втратив місце у стартовому складі команди. Йому дали кілька тижнів на те, щоб прийти до тями. Очевидно, це не допомогло, оскільки тепер Канселу вирушає в оренду до Мюнхена.
Контракт захисника з "Манчестер Сіті" діє до літа 2027 року. Очевидно, він ще матиме шанс проявити себе на стадіоні "Етіхад". Поки Канселу віддають в оренду, про продаж не йдеться.
Португалець може знову привернути до себе увагу, якщо добре зіграє за "Баварію". Німецький клуб перебуває у кризі, про що свідчать три нічиї в Бундеслізі поспіль. Мюнхенцям потрібне посилення складу для того, щоб захистити чемпіонський титул. "Уніон" із Берліна підібрався до "Баварії" на відстані одного очка.
Якщо перехід відбудеться, Канселу зможе зіграти проти "Майнца" у Кубку Німеччини у середу. Вже в неділю "Баварії" чекає важливий матч Бундесліги проти "Вольфсбурга".
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